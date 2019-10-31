حمدوك يلتقي قادة حركة مناوي بمكتبه….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جَدّدَ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تنفيذ خُطتها في إيقاف الحرب واستكمال عملية بناء السَّلام، وشدّد على ضرورة القضاء على الجذور المُسبِّبة للحرب، وَأَكّدَ على أهمية إشراك المرأة في كل خطوات السلام باعتبارها الشريحة الأكثر تضرُّراً من ويلات الحروب.

والتقى حمدوك بمكتبه برئاسة الوزراء أمس، وفد حركة جيش تحرير السودان (قيادة مناوي) برئاسة جمعة وكيل، في إطار تفعيل عملية السلام.

ودعا الوكيل في تصريحات صحفية عقب اللقاء أمس الى ضرورة إرجاء عملية اختيار حكام الأقاليم والمجلس التشريعي لحين استكمال خطوات السلام، مُؤكِّداً انتهاء الحرب بعد سُقُوط نظام البشير. المادة السابقة زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية اسماء عبد الله إلى عدد من الدول الأوربية… المقالة القادمة صافرة نيجيرية تضبط مباراة صقور الجديان أمام ساوتومي

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