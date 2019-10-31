زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية اسماء عبد الله إلى عدد من الدول الأوربية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مصادر دبلوماسية مطّلعة بوزارة الخارجية، عن زيارات مُرتقبة لوزيرة الخارجية أسماء عبد الله إلى عدد من الدول الأوروبية تتعلّق باستئناف الحوار الاستراتيجي السوداني الأوروبي.

وقالت المصادر بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ الزيارات تأتي في إطار تعزيز العمل الإيجابي وتمتين العلاقات الثنائية السودانية الأوروبية والتعاوُن المُستمر من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب مُناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك عقب نجاح الثورة السودانية وتشكيل حكومة انتقالية جديدة. المادة السابقة التدبير قبل الرفع.. بقلم عبد اللطيف البوني المقالة القادمة حمدوك يلتقي قادة حركة مناوي بمكتبه….

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