نبيل اديب…رفعت قضية ضد الرئيس المخلوع وجهاز الأمن…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تلقَّيت خبر تعيينك رئيساً للجنة فض الاعتصام وأنت خارج السودان؟

نعم، كنتُ في رحلة استشفاء بالخارج فاتصل بي أحد أصدقائي قائلا إنه سمع الخبر.. بعدها اتصل بي مجلس الوزراء، وأوضحت أني مضطر للتأخير لعدة أيام.

* ألف سلامة، ماتزال تشتكي من ألم بإحدى عينيك؟

نعم، لكن الآن أنا بخير.

* في تقديرك، لماذا تم إعلان خبر تعيينك قبل أخذ موافقتك؟

لا مشكلة لديَّ في قبول التكليف، طالما أنه تكليف لخدمة البلاد.. ربما تم الاتصال بي لكن تلفوني كان مغلقاً أو يوجد سبب آخر.

* هل هذه المهمة الأصعب في حياتك؟

ليست سهلة ولا صعبة.

* كيف؟

هي مهمة واضحة المعالم وتحتاج لجهد ومعرفة بالقانون والحيدة والاستقلال، وأنا على استعداد لتأديتها.

* كيف تم اختيارك للمهمة؟

ضحك.. اسألي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

* ممَّ يتخوَّف رئيس اللجنة في عمله؟

لست متخوّفاً من شيء، اللجنة تضم أعضاء يستطيعون إنجاز المهمة.

* هل تعرف أعضاء اللجنة جيداً؟

أعرف أغلبهم، ومشهود لهم بالنزاهة.

* ما هي الإجراءات أو الخطوات التي يجب أن تتخذها اللجنة لتصل للحقائق وتقديم المتورطين للعدالة؟

كما تعلمين، أنا حضرت أمس الأول إلى البلاد، وسأجتمع باللجنة لوضع خطة للعمل.. ونحتاج إلى جهات لتلقّي البلاغات وغيرها من معينات العمل.

* متى ستعقد اللجنة أول اجتماعاتها؟

مطلع الأسبوع القادم، لكن اجتماعات اللجنة أمر داخلي، وليس كل ما تقوم به سيتم الكشف عنه بالإعلام مباشرة.

* حسب قرار تشكيل اللجنة، فإن عملها محدد بـ3 شهور قابلة للتجديد؟

ستجتهد اللجنة في الوصول إلى الحقائق في هذه الفترة، لكن إذا اضطرت ستزيد المدة قليلاً.

* ما هي التحديات التي تواجه عمل اللجنة؟

لا أتوقّع وجود تحديات الأمر مرتبط بالحصول على البيانات وتقييمها والتوصل لقرارات، الحكومة وعدت بتسهيل عملها.

* متى يضطر نبيل أديب لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة؟

هذا موضوع سابق لأوانه، ولا أتوقّع أن يحدث ذلك لأن الحكومة وعدت بعدم التدخل في قرارات اللجنة، كما أنها مستعدة لتقديم المعلومات.

* تخوف من أن تقدم اللجنة متهمين أقل من الموجودين في أذهان المواطنين؟

في هذه اللحظة لا أعرف من المتهمين بفض اعتصام القيادة العامة ولا البينات التي ضدهم، لكن أي شخص تُظهر البينة تورطه ستتعرف عليه اللجنة وتحدد مسؤوليته.

* هل وضعت في الاعتبار مساءلة بعض اعضاء (المجلس العسكري) خاصة وأن الشارع يعتبرهم مسؤولين عن فض الاعتصام؟

(ما عندي دخل بقرار الشارع، أنا ما نازل انتخابات عشان أقول الشارع داير)، أي شخص بغض النظر عن موقعه أو من هو سنحدده ونحدد مسؤوليته.. قرار الشارع يختلف عن عمل اللجنة لأن عملها قضائي.

* تحفّظ البعض على رئاستك للّجنة؟

من حقهم أن يتحفّظوا، وأنا لا أريد الدخول في نقاش، قرار تعييني من الشخص المفوض دستوريا بإصداره وهو رئيس الوزراء.

* لماذا لم يتم تمثيل لأسر الشهداء في اللجنة؟

هذه لجنة محايدة، إذا تم تمثيل لأسر الشهداء ستكون اللجنة منحازة. أسر الشهداء هم طرف من الأطراف، ولا يمكن أن يكونوا الخصم والحكم في آن واحد.

* هل يمكن أن تستعين اللجنة في عملها بتقارير لجان سابقة؟

كل معلومة متاحة لها.

* قدمت مشروع قانون للنائب العام السابق لمنع التظاهرات في ديسمبر الماضي؟

بغضب.. (دا كلام كذب لم أقدم مشروعا بهذا الاسم)، بالعكس قدمت مذكرة تطلب من النائب العام حماية التظاهرات، وأن يُمنع الاعتداء على المتظاهرين، وألا يُسمح بوجود ملثّمين في التظاهرات، ويجب أن تكون القوات في التظاهرات معروفة ويصاحبها وكيل نيابة يعرف ما هو السلاح المُستخدَم.. المذكرة قدّمتها ومعي الأستاذ التيجاني الكارب، عمر عبد العاطي، عادل عبد الغني، وآخرون، ممكن يسألوهم.

* البعض وصفك بـ(الخائن) للثورة؟

إذا عرفت من الذي يقول هذا الكلام سأقاضيه.

* هل أنت مستهدف؟

دعيني أقول لك: عندما سقط النظام البائد كان عندي قضية ضد رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية ضد قانون الطوارئ، بالإضافة لـ 18 قضية أخرى تتعلق باعتقال المتظاهرين ضد جهاز الأمن.

* قضية ساندرا والضجة التي صاحبتها؟

ساندرا موكلتي، وهي قالت إني أمسكت بقضيتها بكل مهنية، وأكدت أنها لم ترَ مني إلا الحرص على مصالحها، هذا الكلام منشور في صفحتها بالفيسبوك.