حمدوك يبدأ اول زياراته الداخلية بمدينة الفاشر…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيبدأ أولى زياراته الداخلية، بمدنية الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، يوم الإثنين القادم، وذكرت المصادر أن حمدوك سيستهل زيارته للفاشر بزيارة معسكرات النازحين، وأكدت المصادر أن حمدوك سيواصل زياراته ىالداخلية التي تشمل مختلف ولايات البلاد. المادة السابقة الفنان محمد بشير (الدولي) يغني لـ(مدني) المقالة القادمة جدلٌ حول المُعتَقلين السياسيين.. بقلم الصادق الرزيقي

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