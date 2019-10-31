تباين في أسعار الدولار بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تباينت أسعار العملات في السودان، خلال تداولات يوم الخميس، بالأسواق الموازية.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية وجود تباين في أسعار البيع والشراء حيث تباين سعر الشراء مابين. 76.5- 77 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار البيع بين 74 – 75.5 جنيهاً.

وأوضح عدد منهم تحدثوا لـ(باج نيوز) أن اسعار شراء الدرهم الإماراتي تراجعت بصورة طفيفة إلى 20.35 جنيهاً مقارنة بـ 20.40 جنيه.

وقطعوا بوجود عدم استقرار كبير في اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، في ظل توقعات بتراجع طفيف في الأسعار تزامناً مع حالة التذبذب التي تسود أسواق العملات خلال هذه الفترة.

ومن المنتظر انأن يعود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مساء (الخميس) للبلاد، بعد رحلة دامت ثلاث اسابيع للولايات المتحدة الأمريكية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، وعقد ملتقيات عن السودان على هامش الاجتماعات.