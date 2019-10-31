خبير قانوني يحذّر من مشاركة أي لاعب انتهى عقده مع ناديه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حذّر خبير قانوني من مشاركة أيّ لاعب تنتهي فترته مع ناديه في المباريات التنافسية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّ أيّ نادٍ يتخذ خطوةٍ كهذه سيدخل نفسه في ورطةٍ يفقد من خلالها نتيجة المباراة.
وقال الخبير القانوني والذي ـ فضّل حجب اسمه ـ لـ”باج نيوز” إنّ أيّ لاعبٍ انتهى عقده مع ناديه لا يجوز له المشاركة قانونيًا.
وأضاف” حسب نصّ لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد العام لكرة القدم 2018، ولائحة الاتحاد لا يجوز مشاركة أيّ لاعبٍ تنتهي فترته مع ناديه”.
وأردف” هذا النصّ واضح ولا يمكن تجاوزه”.
ويسود الجدل حاليًا بشأن اللاعبين مطلقي السراح، ففي الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة عن تمديد فترة أيّ لاعب تنتهي فترته مع ناديه لمدة شهرين، أشارت لجنة شؤون اللاعبين إلى إمكانية تجديد عقد اللاعب أو انتقاله إلى نادٍ آخر.
وفي يناير المقبل، ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية في السودان.
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