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بالفيديو:ابنة حمدوك الحسناء التشادية تفتخر وتوضح وتثير جدلا بين الشعبين

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 31-أكتوبر-2019

بالفيديو:ابنة حمدوك الحسناء التشادية تفتخر وتوضح وتثير جدلا بين الشعبين

عبرت الناشطة التشادية الحسناء شيماء صالح عن سعادتها وفخرها بان تكون ابنة لرئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نافية في ذات الوقت الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بانها هي ابنتة التي تم تعيينها مستشارة له وذلك عبر المنشور الذي نفاعل معه رواد المواقع من الشعب السوداني والتشادي.

هذا وجاءت تعليقات الرواد متباينة بين معجب ومستنكر للشائعة وبين المصدق لها حيث كتب احد المعلقين قائلا:(صراحه فيك شبه حمدوك يمكن تكون جينات جدودك من اهلنا الكنانه قبيله حمدوك) بينما نفى اخر ان لرئيس الوزراء ابناء من البنات وانه اب لابناء ذكور قائلا:(رئيس الوزراء عبدالله حمدوک ليس لديه إبنة أصلاً فلديه إبنان فقط).

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العديد من التعليقات أشارت الى وجود تشابه بين الناشطة شيماء ورئيس الوراء حيث ارجع البعض هذا التشابه للجينات المشتركة بين الشعب السوداني والتشادي حيث قال معلق:( يعجبني فيكي يا شيماء خفت الدم لكي التحية منورين مع السيد حمدوك لاكن صحيح في جينات تشابه نراها بالعين ربي يحفظك يا بنت بلدي الثاني تشاد)وقال اخر: (صراحه فيك شبه حمدوك يمكن تكون جينات جدودك من اهلنا الكنانه قبيله حمدوك) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

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