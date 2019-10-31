بالفيديو:ابنة حمدوك الحسناء التشادية تفتخر وتوضح وتثير جدلا بين الشعبين

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
عبرت الناشطة التشادية الحسناء شيماء صالح عن سعادتها وفخرها بان تكون ابنة لرئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نافية في ذات الوقت الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بانها هي ابنتة التي تم تعيينها مستشارة له وذلك عبر المنشور الذي نفاعل معه رواد المواقع من الشعب السوداني والتشادي.
هذا وجاءت تعليقات الرواد متباينة بين معجب ومستنكر للشائعة وبين المصدق لها حيث كتب احد المعلقين قائلا:(صراحه فيك شبه حمدوك يمكن تكون جينات جدودك من اهلنا الكنانه قبيله حمدوك) بينما نفى اخر ان لرئيس الوزراء ابناء من البنات وانه اب لابناء ذكور قائلا:(رئيس الوزراء عبدالله حمدوک ليس لديه إبنة أصلاً فلديه إبنان فقط).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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