جوبا : تكشف عن التكلفة المالية لبناء العاصمة الجديدة “رامشيل”

كشف النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ، عن قيمة التكلفة المالية ، من أجل بناء العاصمة الجديدة “رامشيل” الذي تم المصادقة عليه من قبل الحكومة.

وياتي تصريحات تعبان دينق قاي ، في حديثه لدى افتتاح المؤتمر الثالث للنفط والغاز ، يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا بمشاركة 600 شخصاً من الشركات الخاصة والحكومية.

وقال تعبان دينق قاي ، في حديثه ، أن الحكومة سوف تلتزم مطلع العام المُقبل ، بتخصيص الأموال من عائدات النفط ، للبناء العاصمة “رامشيل” ، مبيناً أن تكلفة المشروع 10 مليون دولار أمريكي.

وتابع “هذه التقديرات وفقاً للكوريا الجنوبية و المغرب ، وبعض الناس يعتقدون ان هذا هدر للأموال ، لكن يجب ان نبني العاصمة رامشيل لأنها الفرصة لمجيء المستثمرين الى جنوب السودان”.

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وكشف تعبان ، عن إجتماعات منعقد في دولة مغرب ، بمشاركة خبراء من وزارة الإسكان لمناقشة الخطة الرئيسية للبناء العاصمة ، الذي من المتوقع ان تنتهي الخطة في فبراير 2020 ، حسب تعبيره.

وأشار تعبان ،بحسب الشروق – إلى أن خطة الحكومة هو إستخدام عائدات النفط ، في أربع مشاريع رئيسية ،وهي “بناء الطرق ، و توليد الكهرباء والنقل ، بجانب بناء العاصمة رأمشيل” . موضحاً ان الحكومة تريد بناء حوالي 11 ألف كيلومتر من الطرق لربط جنوب السودان بالدولة المجاورة.

ووقع جنوب السودان والمغرب ، على تسع اتفاقيات تعاونية في فبراير عام 2017 ، أبرزها مساعدة جنوب السودان في بناء العاصمة الجديدة “رأمشيل” بتكلفة 5.1 مليون دولار أمريكي.

وفي عام 2017 ، أصدر الرئيس سلفاكير ، أمر بتشكيل لجنة برئاسة تعبان دينق قاي ، لمتابعة دراسة الجدوى لبناء العاصمة الجديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)