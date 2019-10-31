جوبا : تكشف عن التكلفة المالية لبناء العاصمة الجديدة “رامشيل”

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
كشف النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ، عن قيمة التكلفة المالية ، من أجل بناء العاصمة الجديدة “رامشيل” الذي تم المصادقة عليه من قبل الحكومة.
وياتي تصريحات تعبان دينق قاي ، في حديثه لدى افتتاح المؤتمر الثالث للنفط والغاز ، يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا بمشاركة 600 شخصاً من الشركات الخاصة والحكومية.
وقال تعبان دينق قاي ، في حديثه ، أن الحكومة سوف تلتزم مطلع العام المُقبل ، بتخصيص الأموال من عائدات النفط ، للبناء العاصمة “رامشيل” ، مبيناً أن تكلفة المشروع 10 مليون دولار أمريكي.
وتابع “هذه التقديرات وفقاً للكوريا الجنوبية و المغرب ، وبعض الناس يعتقدون ان هذا هدر للأموال ، لكن يجب ان نبني العاصمة رامشيل لأنها الفرصة لمجيء المستثمرين الى جنوب السودان”.
وكشف تعبان ، عن إجتماعات منعقد في دولة مغرب ، بمشاركة خبراء من وزارة الإسكان لمناقشة الخطة الرئيسية للبناء العاصمة ، الذي من المتوقع ان تنتهي الخطة في فبراير 2020 ، حسب تعبيره.
وأشار تعبان ،بحسب الشروق – إلى أن خطة الحكومة هو إستخدام عائدات النفط ، في أربع مشاريع رئيسية ،وهي “بناء الطرق ، و توليد الكهرباء والنقل ، بجانب بناء العاصمة رأمشيل” . موضحاً ان الحكومة تريد بناء حوالي 11 ألف كيلومتر من الطرق لربط جنوب السودان بالدولة المجاورة.
ووقع جنوب السودان والمغرب ، على تسع اتفاقيات تعاونية في فبراير عام 2017 ، أبرزها مساعدة جنوب السودان في بناء العاصمة الجديدة “رأمشيل” بتكلفة 5.1 مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2017 ، أصدر الرئيس سلفاكير ، أمر بتشكيل لجنة برئاسة تعبان دينق قاي ، لمتابعة دراسة الجدوى لبناء العاصمة الجديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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