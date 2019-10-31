مرورالخرطوم تخفض 50% على المعاملات المرورية

أعلنت دائرة مرور ولاية الخرطوم عن تخفيض نسبة 50% للمعاملات المرورية الخاصة بالمركبات كافة.

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وقال اللواء شرطة الصديق العبيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم إن الرسوم المخفضة تشمل (التسجيل الجديد، تحويل ملكية، تجديد الترخيص، تجديد الرهن وفك الرهن) وذلك لمدة ٤٥ يوما ابتداء من الرابع من نوفمبر المقبل ٢٠١٩م.

وأشار الصديق بحسب سونا – إلى استعدادات المراكز كافة لتقديم خدماتها للمواطنين طيلة أيام الأسبوع صباحا ومساء ماعدا يوم الجمعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)