“زيرو فساد”: أحمد هارون أوقف إجراءات تحلل لموظف في ديوان الزكاة

كشفت منظومة “زيرو فساد” عن تدخل أحمد هارون، والي شمال كردفان السابق، في توقيف إجراءات عملية تحلل من المال العام بحق موظف في ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان، كان قد تقدم فيها ديوان الزكاة بشكوى بالرقم (288/2018) تحت المادة (177/2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الموظف العام للأمانة، حيث دفع “المبلغ” إبراهيم أحمد بعريضة للنائب العام بالولاية ضد أحمد آدم محمد وادي.

وقال مدير الإدارة القانونية بمنظومة زيرو فساد، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء)، بحسب (اليوم التالي) إن النيابة حجزت أموال وعقارات “وادي”، وإنه طلب التحلل وتم عرض ممتلكاته للبيع في “مزاد علني”، وأضاف “تدخل الوالي السابق أحمد هارون وأوقف إجراءات التحلل”، وأشار إلى أنه تمت إعادة فتح البلاغ مرة أخرى وتحويله إلى نيابة المال العام، ومنها إلى المحكمة، وحضر الشخص المبلغ للمحكمة وتم إبلاغه بانتهاء دوره ولم يتم إعلان المستشارين وممثلي ديوان الزكاة، وأصدر القاضي قراراً بشطب البلاغ وهو بلاغ حق عام لا يجوز شطبه.

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وناشد مدير الإدارة القانونية رئيس القضاء بالتدخل، لأن القاضي أخطأ خطأً فاحشاً بشطب البلاغ دون حفظه، ولأن فترة الاستئناف انتهت وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ناشد النائب العام بالتدخل والنظر في إجراءات بلاغ ضد مجموعة فساد في أراضي الريف الغربي تحت المادة (177) من القانون الجنائي، تم فيها إطلاق سراح المتهمين برهن عقاري وقاموا بالاستئناف.

وقال نادر العبيد رئيس منظومة زيرو فساد إن تأخير القضايا والبلاغات ناتج عن تأخر مخاطبة مؤسسات الدولة من قبل النيابة، واعتبره سبباً أساسياً في تأخر وصول القضايا للمحكمة، وأضاف “النيابة تؤدي أداءً جيداً ولكن منابع الفساد التي نكافحها هي نفس “الصنابير”، وما زالت موجودة في المؤسسات، وقال لم نستشعر أي رؤية للحكومة الجديدة في مكافحة الفساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)