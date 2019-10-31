زيرو فساد تطالب التربية بالتحقيق في أموال مجنبة من طلاب المدارس الخاصة

اتهمت منظومة زيرو موظفي المكتب التنفيذي للنائب العام بالتماطل في البلاغات.

وقال رئيس منظومة زيرو فساد نادر العبيد في مؤتمر صحفي بالخرطوم ، إن تأخير القضايا والبلاغات ناتج عن تاخر مخاطبة مؤسسات الدولة من قبل النيابة، واعتبره سبب أساسي في تاخر وصول القضايا للمحكمة مضيفاً النيابة تؤدي أداء جيد ولكن منابع الفساد التي نكافحها هي نفس “الصنابير” وما زالت موجودة في المؤسسات.

قائلاً لم نستشعر أي رؤية للحكومة الجديدة في مكافحة الفساد مؤكداً لو أصلحنا النظام القضائي لن تكون هنالك مشاكل حتى لو رجع البشير.

وكشف عن ترتيبات مع منظمة دولية لمكافحة الارهاب تابعة للامم المتحدة، تقدمت المنظومة بطلب بشأنها للنائب العام.

وأعلن عن تلقيهم وعداً من المنظمة الدولية بمنحهم كشفاً باسماء الأشخاص والمبالغ المهربة بالخارج إذا ما وقعت الحكومة اتفاقية مع المنظمة الأممية.

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و أشار العبيد إلى أن هنالك منظمة جديدة ” معاً للفساد” من مجموعة من الضباط برتبة اللواء في الشرطة تعمل في مكافحة الفساد، بجانب لجنة أخرى مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير.

قائلاً ليس لدى المنظومة ما يمنع التعاون مع تلك الجهات لمكافحة الفساد .

وكشفت المنظومة بحسب صحيفة (التيار) على إعفاءات جمركية بلغت أكثر من 21 مليار جنيه وأن رأس مال تأسيس الشركة يبلغ 20 مليار جنيه منوهاً أن المبلغ 21 مليار كان يفترض أن يكون متواجداً بصندوق الشركة .

و أكدث بأنهم بصدد تقديم الشركة إلى النيابة وفتح بلاغ في مواجهتها لإخضاعها للمراجعة.

في ذلك السياق، طالبت عضو منظومة زيرو فساد إخلاص قرنق وزير التربية بالتحقيق والتحري في أموال مجنبة من الطلاب في فصول خاصة بمدارس حكومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)