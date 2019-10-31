أبناء الخرطوم يطالبون بحكم الولاية كحق أصيل

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
طالب كيان أبناء ولاية الخرطوم بحقهم في حكم ولاية الخرطوم كاملة غير منقوصة، وبرروا ذلك بإعادة الحقوق لأهلها.
وطالب رئيس اللجنة التمهيدية لكيان أبناء ولاية الخرطوم خلف الله دفع الله في المؤتمر صحفي بحسب (التيار) لكيان أبناء الخرطوم بحقوق أهل الخرطوم حكماً وحواكير وأراضي .
من جهته قال عضو الكيان طارق شلكاوي، إن أبناء الخرطوم لعبوا دوراً كبيراً في الثورة، مضيفاً لذا لابد أن يمنحوا حقوقهم، مشيراً إلى أن من بينهم كوادر كبيرة في مختلف المجالات، فيما قال عضو الكيان عمر خليفة، الجميع يعرف مقدرات أبناء الخرطوم وقدراتهم. منوهاً إلى أن أبناء المناطق الأخرى يعتقدون أننا نستأثر بالخدمات، واستدرك: لكننا نعاني من تدهور وانعدام الخدمات في معظم مناطق الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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