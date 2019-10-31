التاريخ: 31-أكتوبر-2019
أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، متانة العلاقات السودانية الكويتية عبر الحقب التاريخية، وأشار إلى ضرورة تذليل كل العقبات للاستثمارات الكويتية بالسودان.
واستقبل حمدوك، يوم الخميس، السفير بسام محمد القبيتي سفير دولة الكويت بالسودان، والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه نقل رسالة سمو الشيخ جابر بن مبارك رئيس الوزراء الكويتي، والتي تضمنت تحياته ودعم الكويت الدائم لقضايا السودان وكل ما يهم مصلحة البلدين.
وقال بحسب (الشروق) إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية المستمرة في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، وأهمية تبادل الزيارات واستمرار العلاقات بين الدولتين، وأكد قدرة السودان على التغلب على الصعوبات الاقتصادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.