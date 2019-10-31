حمدوك يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، متانة العلاقات السودانية الكويتية عبر الحقب التاريخية، وأشار إلى ضرورة تذليل كل العقبات للاستثمارات الكويتية بالسودان.

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واستقبل حمدوك، يوم الخميس، السفير بسام محمد القبيتي سفير دولة الكويت بالسودان، والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه نقل رسالة سمو الشيخ جابر بن مبارك رئيس الوزراء الكويتي، والتي تضمنت تحياته ودعم الكويت الدائم لقضايا السودان وكل ما يهم مصلحة البلدين.

وقال بحسب (الشروق) إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية المستمرة في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، وأهمية تبادل الزيارات واستمرار العلاقات بين الدولتين، وأكد قدرة السودان على التغلب على الصعوبات الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)