انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” , المقطع يوضح فيديو لايف في “فيس بوك” كان قد بثه الناشط “عثمان ذو النون” قبل أحداث فض الاعتصام في شهر رمضان .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) المقطع بعنوان “ذو النون يتنبأ قبل شهر ويحذر من فضه” وهو عبارة عن فيديو مجزأ من لايف سابق لـ”ذو النون” يوضح فيه بعض النقاط في الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير .
و أثار الفيديو الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض نوع من الدبلجة فقط لتجميل صورة الناشط بين الشباب , حيث اتهم “ذو النون” بأنه انحرف عن مسار الثورة وأنه “شق الصف” كما يقولون وخصوصاً أن هذا الفيديو انتشر تحديداً بعد مقطع لايف سابق كان قد بثه “ذوالنون” وهو يهدد ويتوعد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : وُصف بأنه ملك “التنبؤات” .. شباب يبثون فيديو لـ”ذو النون” يتنبأ فيه بكل الذي يحدث الآن بالساحة السياسية “شاهد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.