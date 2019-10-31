حقيقة ترشيح (إبراهيم الشيخ) لوالي الخرطوم

رحب القيادي بقوي الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ السابق، بعودة الحزب الشيوعي السوداني للمشاركة بالحكومة الانتقالية، على مستوى الحكم المحلي والولايات، وكان الشيوعي قد امتنع عن المشاركة فيما يلي مجلسي السيادة والوزراء.
وقال إبراهيم الشيخ بحسب (التيار) إن قوى الحرية والتغيير في أفضل حالاتها بعد عودة الشيوعي للمشاركة، وكان الشيوعي قد شارك في الاجتماع الثلاثي الذي التأم بالقصر، يوم الإثنين الماضي، وضم (السيادي، الوزراء، قوى الحرية والتغيير)، وأضاف الشيخ، أن الاجتماع كان بمثابة تتويج لمرحلة جديدة وانسجام تام لتعزيز روح الشراكة بين قوي الحرية والتغيير، وفي الأثناء نفى إبراهيم الشيخ ما تردد عن ترشيحه لمنصب والي الخرطوم، وأردف:”لم يتم ترشيحي لأي منصب وهذه محض إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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