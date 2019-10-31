عضو بمجلس السيادة يتعهد بتحريك ملف أحداث بورتسودان

أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي، على جهود اللجنة العليا لشهداء التاسع والعشرين من يناير بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، للدفع بالملف في مساراته القانونية. وتعهد بتحريك الملف وإكمال الإجراءات القانونية كافة المتصلة به.

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واستقبل قاضي، يوم الخميس، في القصر الجمهوري بالخرطوم وفد اللجنة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم عمر حسن في تصريح صحفي، عقب اللقاء،بحسب (الشروق) إن اللجنة تلقت تأكيدات من مجلس السيادة الانتقالي بأن هذا الملف سيجد الاهتمام اللازم من خلال إكمال المسار القانوني وتحقيق العدالة التي ستشمل جميع ملفات المجازر والمظالم التي ارتكبها النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)