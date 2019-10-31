رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة صامدة رغم إدعاءات المشككين

جدد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، التأكيد على صمود القوات المسلحة رغم ادعاءات المشككين وكذب المخذلين، مضيفاً أن دليل عافيتها ووحدتها النجاح الكبير لبرامجها التدريبية عن العام 2019، وهذا الختام المشرف لمشروع تهراقا (3).

وأكد لدى مخاطبته، الأربعاء، بمعسكر شاكوت منسوبي القوات المسلحة المشاركين في ختام مشروع العام التدريبي بمشاركة كل وحدات ومكونات القوات المسلحة التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات دعماً لتحقيق السلام، وعبر عن حرصها على حماية المكتسبات التي جناها الشعب عقب ثورته المجيدة.

وقال إن هذه الفعاليات تأتي والقوات المسلحة قد أكملت انحيازها لإرادة شعبها وثورته المجيدة، بالشراكة التي قامت عليها مؤسسات الحكم في الدولة.

وثمن الحسين تضحيات أفراد القوات المسلحة واستعدادها لتقديم المزيد من أجل الشعب والوطن، مؤكداً أن القوات المسلحة موعودة بالكثير من البشريات التي ستنصب نحو دعم الفرد ورفع مستواه المعيشي وتحقيق الرضا الوظيفي في معاشه وسكنه وتعليم أبنائه تطلعاً لرفاهيته.

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وبشر منسوبي القوات المسلحة وكل أفرادها المنتشرين في كل أنحاء السودان بأنهم يمضون قدماً في تعظيم الاهتمام بالفرد العسكري وتلبية حاجياته المادية والمعنوية ورعاية متطلباته الاجتماعية عبر تفعيل مشروعات تحقيق الرضى الوظيفي.

ولفت الحسين بحسب (الشروق) إلى توجيهات القائد العام بتطوير صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة ودعم مؤسساته ومشروعاته، وكذلك دعم وتطوير مشروع الدعم السلعي للأفراد وتوفير السكن الوظيفي والسكن التمليكي للضباط والرتب الأخرى.

وأكد أنهم لم يغفلوا عن فرق وتشكيلات القوات المسلحة خارج العاصمة في أقاليم السودان، مضيفاً “نسعى كذلك لتوسيع مظلة التأمين الطبي ورفد المستشفيات العسكرية في كل أنحاء السودان بالكوادر والأجهزة والمعدات والأبنية على مر الزمن”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)