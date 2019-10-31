إكسبرس: البريطانيون يشعرون بالخيانة بعد تأجيل الخروج من الاتحاد

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الناخبين البريطانيين يشعرون بالخيانة بعد فشل الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وتابعت أن آخر استطلاع للرأي أظهر أن نصف الناخبين تقريبًا، يشعرون "بالخيانة" بسبب فشل جونسون في إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ووجد أن 57% من الذين صوتوا للمغادرة في استفتاء الاتحاد الأوروبي يشعرون "بخيبة أمل" في حين أن 46% "غاضبون بشأن التمديد الجديد بينما قال 3% فقط أنهم شعروا بالإيجابية.

وأضافت أن النتائج تقلق حزب المحافظين، الذي يخاطر بخسارة مقاعد حزب "بريكست" نيجل فارج، خلال الانتخابات العامة في 12 ديسمبر.

وقال جيمس جونسون، خبير استطلاعات الرأي السابق في داوننج ستريت، إن أعداد الغاضبين زاد الضعف بعد أن أجلت المملكة الموعد النهائي لشهر مارس.