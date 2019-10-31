برلمان العراق: إن لم يحضر رئيس الوزراء سنمضي في الإجراءات اللازمة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنه في حال عدم حضور رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى جلسة البرلمان سيتم المضي بالاجراءات الدستورية اللازمة.

وقال رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه حسب النصوص الدستورية العراقية، فإن جلسة مجلس النواب ستعقد حال حضور رئيس مجلس الوزراء، وإن لم يحضر إلى الاستضافة سيتم المضي بالاجراءات الدستورية اللازمة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعلن مجلس النواب العراقي، رفع جلسته منذ قليل، لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، إنه متى سيحضر رئيس مجلس الوزراء أو من يمثله إلى قاعة الجلسات، ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشر للرأي العام.