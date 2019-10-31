الرئيس العراقي: مطالب الشعب شرعية.. ونرفض القمع

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، منذ قليل، إنه يقف مع المتظاهرين، ومطالبهم الشرعية، قائلًا: "نؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق".
وأضاف، في كلمة له: "القمع مرفوض وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءًا بالعراق، والحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين".
واستمرت الاحتجاجات في العراق، لليوم السادس، كما تجددت المظاهرات الطلابية في العديد من المدن، ضد الفساد الموجود بالحكومة، ولتحقيق عدة مطالب أهماه توفير فرص العمل للعاطلين ورفع مستوى المعيشة.
وطالبت 15 نقابة واتحاد، اليوم الخميس، الحكومة، بتقديم استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل لفترة انتقالية، بالإضافة إلى وقف إجراءات الحكومة القمعية ضد المتظاهرين، والكشف عن قاتليهم ومحاسبتهم.
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