أعلن مجلس النواب العراقي، رفع جلسته منذ قليل، لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إنه متى سيحضر رئيس مجلس الوزراء أو من يمثله إلى قاعة الجلسات، ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشر للرأي العام.
يأتي ذلك فيما شارك عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها، مشيرة إلى مقتل متظاهر عراقي وإصابة 50 آخرين خلال التظاهرات في بغداد.
وفي سياق متصل، يجتمع الرئيس العراقي برهم صالح، مع الكتل السياسية في البلاد، وسط أنباء عن توافق على تعديلات دستورية وانتخابات مبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان العراق يرفع جلسته لحين حضور رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.