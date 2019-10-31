بالفيديو.. حفل زفاف بمظاهرات العراق

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، مقطع فيديو لحفل زفاف، تم إقامته وسط المظاهرات في العراق.
وسمحت القوات الأمنية باستخدام إحدى سياراتها في حفل الزفاف، الذي أقيم بساحة الاعتصام في مدينة الحلة، بمحافظة بابل العراقية.
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