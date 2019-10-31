الاتحاد الأوروبي يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن

عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بضرورة تشكيل حكومة في لبنان "بأسرع وقت ممكن"، بعد إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته قبل أيام.
وأوضحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، بأن الاتحاد الأوروبي يراقب ما يجري في لبنان من مظاهرات وتحركات عن كثب.
وقالت مايا كوسيانيتش: "نؤكد على ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة".
ويشدد الاتحاد على ضرورة إجراء حوار بين اللبنانيين يشمل أطراف المجتمع المدني، وفقا لوكالة أنباء أكي الإيطالية.
ودأب الأوروبيون على مطالبة السلطات اللبنانية بالعمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد، كمقدمة لتنفيذ مقررات مؤتمر الأرز "2018"، الهادف لمساعدة الاقتصاد اللبناني على النهوض.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات للبنان لوجستية، أمنية، وخاصة إنسانية وانمائية لمساعدته على التصدي لعدة مشاكل من أهمها اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيه منذ سنوات.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد اندلعت في مختلف أنحاء المدن اللبنانية منذ حوالي أسبوعين مطالبة برحيل الفاسدين وإلغاء النظام الطائفي القائم على المحاصصة.
ولم تفلح ورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة ولا خطابات المسؤولين المتكررة في تهدئة المحتجين الذين "نجحوا" في دفع الحريري لتقديم استقالته.
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