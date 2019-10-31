محادثات روسية سعودية بشأن مشاريع تكنولوجيا «النانو»

أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة (روس نانو) الروسية، أناتولي تشوبايس، أن الشركة تجري مفاوضات حاليا مع المملكة العربية السعودية بشأن مشاركة الجانب السعودي في مشاريع لتكنولوجيا النانو.

وقال تشوبايس لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نجري مفاوضات مع شركائنا في السعودية، ولا يمكننا كشف التفاصيل الآن"، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات لا تزال في مرحلة النقاش وهي مثيرة جدا للاهتمام.

وأضاف: أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة اليوم ليست منفتحة على الاستثمارات في روسيا باستثناء بعض الحالات.. للأسف ليس لدينا شركاء في مجال تمويل مشروعات تكنولوجيا النانو، لا من أوروبا ولا من الولايات المتحدة، ولذلك نبدأ العمل النشط مع البدان العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية".