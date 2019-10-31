في مطار أورلي الفرنسي.. لعبة القط والفأر تدور يوميا بين الشرطة ومهربي المخدرات

لا يكاد يوم يمر على مطار أورلي دون أن تكتشف فيه عملية تهريب كوكايين أو أكثر، حيث يعد المطار وجهة مهربين الكوكايين في مستعمرة غينيا الفرنسية القادمين من أمريكا الجنوبية، لإيصال بضاعتهم لباريس، والتي يتفننون في إخفائها تارة في ملابسهم الداخلية وتارة أخرى عبر ابتلاعها على هيئة كبسولات.

وبحسب "فرانس 24"، يعد خط كايين أورلي من السفر الجوي الأكثر انشغالا بتجارة الكوكايين بمعدل رحلتين قادمتين للمطار الفرنسي يوميا، والمهربون هم في الأغلب من فقراء غينيا الفرنسية الذين يعانون من البطالة وليس لديهم شيئا يخسرونه؛ ما يدفعهم للمخاطرة بحريتهم حال القبض عليهم بل وبحياتهم، إذ تحوي طريقة تخزين المخدرات في المعدة خطرا عظيما على حياة المهرب.

في مكتب شرطة الجمارك الفرنسية تجلس "هينريات"، ذات الاسم المستعار، مقيدة اليدين، بينما تفحص الشرطية بجانبها حقيبة السفر الوردية المشبوهة باحتوائها على أجسام غريبة.

تفتح الشرطية حقيبة "هينريات" لتجد الكثير من التيشيرتات لتتسائل باستغراب: "لماذا التيشيرتات يا مدام ونحن في فصل الخريف والجو بارد هنا؟!".

تابعتها هينريات بملامح واجمة ولم ترد عليها، فهي لا تفقه كلمة فرنسية رغم أن فرنسا هي من تدير غينيا الفرنسية؛ كمستعمرة لها بأمريكا الجنوبية.

وبعد تفتيش الحقيبة، عثرت الشرطية أخيرا على 7 باكيتات سوداء مكتوب عليها أنها تحوي أعشاب، ولكن ما أثار استغراب الشرطية أن الباكيتات كانت أثقل من أن تكون تحوي مجرد أعشاب.

وقد أمسك الشرطيون بهينريات حينما لاحظوا اضطراب حركتها وارتجافها كثيرا أثناء دفع الحقيبة، ولكن جين بيير، 21 عاما، فقد كشفته مشيته الروبوتية المعروفة لدى كل من يقومون بدس الكوكايين بين أفخاذهم أو في مؤخراتهم.

ويقول أوليفيي جوردون، مسؤول الجمارك، إن مثل أولئك المهربين يكونوا ساذجين للغاية ويسهل كشفهم فمنهم من يأتون مرتدين الشورتات أيام الشتاء، ومنهم من لا يعرفون من ينتظرهم في المطار، ومنهم من يقول إنه يريد الذهاب لمدينة تولوز البعيدة كثيرا بواسطة التاكسي.

وبحسب إحصائية للشرطة الفرنسية، تم اعتقال نحو 1400 مهرب كوكايين في مطار أورلي عام 2018، ما يعادل ضعف عدد المقبوض عليهم في نفس الفترة من العام الذي يسبقه.

ويضيف جوردون: "بمعدل 8 لـ10 مهربين يتم الإمساك بهم في كل رحلة، فإني أظن أن عصابات التهريب الغينية تريد إشباع حاجة شرطة الجمارك من المضبوطات".

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وترسل العصابات بعض المهربين في هيئة طعم، حيث يحملون مخدرات رخيصة سهلة الاكتشاف من أجل تشتيت رجال الجمارك كي تمر الشحنة الأكبر بسلام.

وبينما كان جين يصرخ ويقسم على رجال الجمارك بألا علاقة له بالمخدرات، كانت هينريات لا تحرك ساكنة حينما قطع أحد موظفي الجمارك الباكيتات الخاصة بها، لينساب منها ذلك المسحوق الأبيض الشهير وهو الكوكايين.

وفي غينيا الفرنسية، يساوي ثمن كيلو من الكوكايين 5000 يورو فقط، ولكن التجار الفرنسيين يضاعفون سعره بعد شرائه لـ7 أضعاف الثمن الأصلي؛ ليربحوا أموالا طائلة من تلك التجارة.

ويقوم المهربون بطريقة أكثر احترافية لإخفاء بضاعتهم، عبر بلعها في هيئة كبسولات، ولكن رجال الجمارك إذا اكتشفوا مثل تلك الحالة فإنهم يأخذون المشتبه لمستشفى متخصصة في تلك الأمور، حيث يتم إجبار المشتبه على إخراج ما في بطنه من كبسولات بمراقبة الشرطة والأطباء ومحامين قانونيين، وهذا ما حدث مع سيلفون الذي أمضى 3 أيام في المستشفى ليخرج الـ49 كبسولة الموجودة في بطنه، لتستقر بأحد مراحيض المستشفى الذي لا يحوي "سيفون" كي يتم الحفاظ على المخدرات المحرزة.

وتكون كبسولات التهريب بشكل وحجم ثابت، حيث يبلغ طول الواحدة منها 3 سنتيمترات، ويصل قطرها لإنش ونصف.

وتحوي عملية بلع المخدرات في كبسولات خطرا مؤكدا على حياة المهرب، حيث يقول نيكولاس ساوسي مدير المستشفى القضائي الفرنسي إنه إذا انفجرت إحدى تلك الكبسولات في بطن المهرب؛ فهي تؤدي لمصرعه في الحال.

ولكن فرنسا لم تشهد أكثر من حالتي وفاة لمهربين نتيجة بلعهم للمخدرات خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بسبب تطور تقنيات تصميم الكبسولات لتكون أكثر أمانا.

وفي محكمة كيرتيل الفرنسية المسؤولة عن نظر قضايا التهريب في مطار أورلي، يمثل نحو 3 متهمين يوميا وتقضي تلك المحكمة عادة بالسجن لعام على كل كيلو مهرب من الكوكايين.

وبالنسبة لهينريات، فرغم تهريبها لـ8 كيلوجرامات من المخدر، فإن المحامي الخاص بها تمكن من إقناع المحكمة بجهل وأمية السيدة التي تعاني الفقر في بلدها، لذا نالت حكما مخففا بالسجن عامين.

وفي سجن فرسينس، أنجبت هينريات طفلها الثامن بعيدا عن بلده أثناء قضاء مدة حبسها.