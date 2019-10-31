حملة ترامب: منع تويتر نشر إعلانات ذات محتوى سياسي "قرار غبي"

هاجمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على خلفية قرار "تويتر" بمنع نشر أي إعلانات ذات طابع سياسي على منصته حول العالم.
وقال مدير حملة ترامب الانتخابية، براد بارسكيل في تصريحات صحفية إن "تويتر تخلى عن مئات ملايين الدولارات من العائدات المحتملة، من خلال قرار غبى لحاملي الأسهم (قرار وقف الإعلانات ذات الطابع السياسي)"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.
وتسائل بارسكال: "هل سيمنع التطبيق أيضا الإعلانات من وسائل الإعلام الليبرالية المتحيزة والتي ستعرض الآن دون رادع لأنها تشتري محتوى سياسيا واضحا يهدف إلى مهاجمة الجمهوريين؟".
واتهمت الحملة الانتخابية لترامب موقع التدوينات القصيرة بأنه يقوم بـ "محاولة أخرى لإسكات المحافظين (الجمهوريين)".
وأعلن موقع "تويتر"، أمس، أنه سيمنع نشر الإعلانات سياسية على منصته، وذلك ردا على انتقادات متزايدة تعرض لها على خلفية نشر سياسيين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي في تغريدة إن "الإعلانات على شبكة الانترنت قوية جدا وفاعلة للغاية للمعلنين التجاريين، لكن تلك القوة تترافق مع مخاطر سياسية، إذ يمكن أن تُستخدم للتأثير على أصوات (الناخبين) وعلى حياة ملايين الأشخاص"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح دورسي أن السياسة الجديدة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الشهر الجارى وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 22 من الشهر ذاته، تحظر الإعلانات في القضايا السياسية وإعلانات المرشحين.
وتناقض خطوة "تويتر" السياسة التي ينتهجها موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والتي تسمح بالخطاب السياسي وبنشر الإعلانات من دون التحقق من صحتها.
وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج قد اعتبر سابقا أن الإعلانات السياسية ليست مصدرا كبيرا للدخل، لكنّه أعرب عن اعتقاده بأنه من المهم إتاحة "صوت" للجميع، وأن حظر الإعلانات السياسية سيعطي الأفضلية للمرشحين المنتهية ولايتهم. وقال دورسي إنه لا يتفق مع رأى زوكربيرج.
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