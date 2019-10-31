جامعة إفريقيا تؤكد دعمها للتعليم بدولة جنوب السودان

جددت جامعة إفريقيا العالمية التزامها بدعم جهود التعليم بدولة جنوب السودان من خلال زيادة المنح للطلاب الجنوبيين بالجامعة وتدريب المعلمين في مجالات اللغة العربيية والتربية الاسلامية وتسيير القوافل الصحية والدعوية الى دولة الجنوب.

وأشار بروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة خلال لقائه صباح اليوم بإدارة الجامعة بوفد المجلس الاعلى لمسلمي جنوب السودان برئاسة الشيخ جمعة سعيد علي مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الإسلامية والأمين العام للمجلس الاعلى لمسلمي جنوب السودان ورؤساء الأمانات بالمجلس، أشار إلى أن دولة جنوب السودان يجب أن تكون أول المستفيدين من جامعة إفريقيا العالمية، موجهاً بضرورة تشكيل لجنة متابعة من الجامعة والمجلس لإنجاز هذه الأعمال وقدم لهم الدعوة للمشاركة في فعاليات مجلس أمناء الجامعة في يناير القادم والالتقاء ببعض المنظمات الاسلامية لدعم مسيرة التعليم الاسلامي بدولة الجنوب.

وأكد وضع أجهزة الجامعة الاعلامية تحت تصرف المجلس للتعريف ببرامجه.

وتقدم الشيخ جمعة سعيد بالشكر للجامعة وكشف عن جهودهم لإنشاء جامعة إسلامية في الجنوب تستفيد من خبرات جامعة افريقيا العالمية ونقل تعازي المجلس للجامعة في وفاة المغفور له يوسف الخليفة أبوبكر.

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وعدد الأمين العام للمجلس الاعلى لمسلمي جنوب السودان احتياجاتهم في المرحلة المقبلة والمتمثلة في مساعدتهم في دراسات جدوى لعدد من المشروعات والمساعدة في إنشاء موقع إلكتروني للمجلس.

واقترح دكتور اسامة ميرغني راشد مدير المكتب التنفيذي للجامعة انتقاء تخصصات بعينها تحتاجها دولة جنوب السودان وإرسال الطلاب للجامعة على أساس دراستها.

فيما أكد دكتور آدم طه مدير المركز الاسلامي التزام المركز بتسيير القوافل الدعوية لدولة جنوب السودان.

من جانبه ناشد دكتور عبد الله دينق نيال الأستاذ بالجامعة مسلمي جنوب السودان بالتوحد والاتحاد من اجل الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتطوير التعليم الاسلامي بدولة جنوب السودان.