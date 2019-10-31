اندماج Samsung وIntel في أجهزة Flex

تزامنًا مع إعلان شركة Samsung عن طرحها لأجهزة Ion وFlex من سلسلة Galaxy Book، قامت شركة سامسونج بإعطاء نظرة مستقبلية لجهاز Galaxy Book S والذي تم تطويره ليتجانس مع معالجات شركة Intel الشهيرة، والذي سيتم اصدار اول نسخة منه تحتوي على معالج Lakefield من شركة Intel.

وقامت Intel بإطلاق ابتكارها الجديد من المعالجات التي تحمل اسم Lakefield، والتي ترى الشركة أنها الشريحة التي ستقوم بتشغيل كل شيء بدايةً من أجهزة اللاب توب القديمة ذات الشاشة الواحدة إلى أجهزة اللاب توب التي تعمل بشاشتين في نفس الوقت"DOUL"، والجدير بالذكر أيضًا أن جهاز Surface Neo القديم من شركة Microsoft سيتم بنائه على نفس المنصة المرتقبة لقابليتها على ضغط الأداء والفعالية ولكن جهاز صغير.

إن صارت الامور كما مخطط لها، فمن المفترض أن تقوم Samsung بإطلاق أجهزة Galaxy Book S قبل صدور Surface Neo حتى تبدأ المنافسة مبكرًا، لكن هذا لا يمنع أننا سنرى العديد من الأجهزة التي سيتم بنائها على معالجات Lakefield وخاصةً الأجهزة ثنائية الشاشة.