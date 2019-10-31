المركزي الياباني يثبت السياسة النقدية ويلمح لخفضها قريبًا

قرر البنك المركزي في اليابان تثبيت معدل الفائدة وفقًا للتوقعات، ولكنه منح إشارات قوية إلى إمكانية خفضها في المستقبل القريب.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي باليابان، اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الآجل عند مستوى -0.1%.
وأبقى البنك المركزي على مستهدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر، وحافظ على برنامج التيسير الكمي عند نفس الوتيرة الحالية والبالغة 80 تريليون ين سنويًا.
وصرح رئيس البنك المركزي في اليابان بأنه لايزال لديه مساحة لخفض معدلات الفائدة السالبة على نحو أبعد وذلك لمنع حالة عدم اليقين العالمية من الإضرار بالاقتصاد الياباني.
وأضاف هاروهيكو كورودا: "لم تتصاعد فرصة أن يفقد الاقتصاد زخمه للوصول إلى مستهدف التضخم، لكننا بحاجة إلى التدقيق في التطورات مع تزايد الشكوك في الخارج".
ويتوقع البنك المركزي أن تبقى معدلات الفائدة طويلة وقصيرة الآجل عند مستوياتها الحالية أو عند مستويات أقل.
واستقر الين أمام الدولار مُسجلًا 108.24 ين.
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