تسريب صورة قميص منتخب إسبانيا في يورو 2020

نشر موقع "فوتبي هيدلاينس"، صورة مسربة من قميص منتخب إسبانيا الذي سيتم ارتداءه في يورو 2020.

ومن المقرر أن تقام فعاليات البطولة في صيف 2020، في عدة مدن أوروبية بمشاركة 24 منتخب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التصميم من شركة أديداس، مستوحة من العلم الوطني، الأحمر بالكامل وعلى الأكمام الأصفر.

وسيكون قميص المنتخب الإسباني باللون لأحمر فيما سيكون الشورت باللون الأزرق.