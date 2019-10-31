أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، موافقة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، مؤكدًا موافقته على تنظيم انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات.

وقال الرئيس العراقي في كلمته اليوم الخميس: "سأوافق على تنظيم انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات"، مضيفًا: "نتوقع تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل".

وتابع الرئيس العراقي: "رئيس الوزراء وافق على تقديم استقالته طالبًا من الكتل النيابية التفاهم على بديل مقبول يمنع حدوث فراغ دستوري".

وأضاف في خطابه منذ قليل: "نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية"، مضيفًا: "الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".