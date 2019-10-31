أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، موافقة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، مؤكدًا موافقته على تنظيم انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات.
وقال الرئيس العراقي في كلمته اليوم الخميس: "سأوافق على تنظيم انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات"، مضيفًا: "نتوقع تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل".
وتابع الرئيس العراقي: "رئيس الوزراء وافق على تقديم استقالته طالبًا من الكتل النيابية التفاهم على بديل مقبول يمنع حدوث فراغ دستوري".
وأضاف في خطابه منذ قليل: "نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية"، مضيفًا: "الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: رئيس الوزراء وافق على تقديم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.