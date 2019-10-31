التباين يسيطر علي مؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسة في أكتوبر

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.22 و 0.32 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.06 بالمائة، وهبطت سيولة البورصة اليوم 5.2 بالمائة إلى 29.54 مليون دينار مقابل 31.15 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 16 بالمائة إلى 133.39 مليون سهم مقابل 158.84 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وهبطت مؤشرات 5 قطاعات اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 0.68 بالمائة، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29 بالمائة ، وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.37 بالمائة، فيما تصدر سهم "وربة للتأمين" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 9.68 بالمائة.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة ببورصة الكويت اليوم بقيمة 5.16 مليون دينار مُستقراً عند سعر 684 فلساً، بينما تصدر سهم "بنك الخليج" نشاط الكميات بتداول 19.37 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 0.75 بالمائة.