كشف اسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب عن تفاصيل اصابته بكسر في ساقه اثناء مباراة جمعت بين الفراعنة وصقور الجديان.
وبحسب موقع النيلين فقد تحدث بيبو عن تفاصيل الاصابة وقال عن بعض اللقطات التي لن تمحى من حياته: “شاركت وتسبب فوزي المُرضي الظهير الأيسر لمنتخب السودان في كسر ساقي” “وكُسرت قدمي.
كنت أذاكر مع صديقي في منزلي بسبب الكسر وكنا نجلس في شرفة المنزل حتى وجدت حافلة نقل عام كبيرة تدخل إلى الشارع الضيق للغاية” وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين من بعض المواقع المصرية “لا أنسى هذ المشهد وقتها، جاء لي طابورا طويلا من الجماهير السودانية. كان يصعد واحد تلو الأخر ليعتذر لي على الإصابة”.
“كان من أكثر المشاهد التي أثرت في لأني وقتها علمت مدى قيمة أن يحبك الناس”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر اسطورة كرة القدم المصرية “الخطيب” : هذا اللاعب السوداني تسبب في كسر ساقي ولن انسى لحظة حضور الجمهور السوداني لمنزلي بالطابور ليعتذر لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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