السجن عاماً في مواجهة أجنبي أساء لآخر وهدده بالقتل

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
حكمت محكمة جنايات الحاج يوسف بالسجن عاما في مواجهة أجنبي اساء لآخر وهدده بالقتل إثر خلاف بين المتهم والشاكي، باحد معسكرات النازحين بالحاج يوسف.
وجاء في قرار المحكمة ان المتهم أخل بالتعهد المستكتب امام المحكمة، في قضية سابقة لمدة عام بحسن السير والسلوك.
وبحسب الاتهام ان الشاكي دون بلاغاً افاد فيه بان المتهم بالارشاد، وعلى خلفية نقاش دار بينهما وجه له اساءات مشينة، وهدده بالقتل ضرباً بالعصا، وبحسب المجهر، قبض على المدان، وعقب الفراغ من التحري امرت النيابة بتقديمه للمحاكمة لمخالفة نص المواد 142/160 من القنون الجنائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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