اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث القيادة العامة تؤدي القسم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب، أمس، القسم أمام رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك ورئيس القضاء نعمات عبد الله بحضور النائب العام تاج السر علي الحبر ووزير العدل نصر الدين عبد الباري.

وتعهد رئيس اللجنة نبيل أديب في تصريحات صحفية بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، وأبان أن ذلك سيكون ديدن عمل اللجنة، وقال إن هذه المهمة ليست مهمة سياسية وإنما هي مهمة شبه قضائية، وأعرب عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة. المادة السابقة كيان جديد لأبناء الخرطوم: يطالب الحكومة الانتقالية بمنحهم الولاية كاملة غير منقوصة… المقالة القادمة مدير وحدة السدود يصدر قرارا بإيجار المركبات الحكومية….

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