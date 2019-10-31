كيان جديد لأبناء الخرطوم: يطالب الحكومة الانتقالية بمنحهم الولاية كاملة غير منقوصة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت اللجنة التمهيدية لكيان أبناء ولاية الخرطوم بمنحهم حكم ولاية الخرطوم كاملة غير منقوصة، وبررت ذلك بإعادة الحقوق لأهلها. وشكت اللجنة من المعاناة التي تعيشها الخرطوم من تدهور وتدنٍّ في الخدمات طيلة الفترة الماضية، معلنة عن وجود عدد كبير من الكفاءات التي يمكنها أن تقود الولاية بصورة أفضل.

وأكد عضو اللجنة طارق شلكاوي، في مؤتمر صحفي أمس، تعرض أبناء الخرطوم للظلم منذ الاستقلال وحتى الآن، وطالب مجلسي السيادة والوزراء بمنح أبناء الخرطوم حقهم في الحكم، وأشار إلى أن الكيان يمثل جميع أبناء السودان في الخرطوم، مؤكداً عدم رفضهم لأي مواطن جاء ومكث بالخرطوم.

من جانبه أبدى عضو اللجنة عمر خليفة، أسفه لعدم منح أبناء الخرطوم الفرصة والمشاركة في الحكم، مؤكداً مشاركة أبناء الولاية في الثورة في جميع مراحلها دون الحديث عن محاصصات في كل المواقع، وأضاف: “إن دعا الأمر جاهزون لتنظيم المليونيات والمواكب”.