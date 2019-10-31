الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني)، عن اعتزام شركة السودان للخدمات المالية سداد أرباح للمستثمرين في صندوق شراء الذهب (بريق) في غضون الأيام القادمه بنسبة أقل عن ما هو متوقع ومعلن في نشرة الإصدار البالغة (25% ـــ 30%)، في وقت اتهم فيه مستثمرون الشركة بعدم إدارة استثمارات الصندوق بصورة رشيدة، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين دخلوا في الاستثمار بصندوق بريق لشراء الذهب بعد بيع ممتلكات مهمة مثل العقارات أملاً في الحصول على أرباح مجزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة تعتزم سداد أرباح المستثمرين في صندوق “بريق” بنسبة أقل عن المعلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.