بمبلغ ضخم.. نادي سان جورج الإثيوبي يفاجيء نادي المريخ بعرض لأحد لاعبيه

الخليج 365 : دعا أمين خزينة المريخ، الصادق مادبو قائد الفريق أمير كمال لاجتماع لمناقشة تمديد عقده مع الفريق خلال الأيام القادمة.

وينتهي عقد أمير كمال مع الفرقة الحمراء بحلول 31 أكتوبر الجاري.

وبحسب مصادر موثوقة فإن قائد المريخ تلقى عرضاً رسمياً من نادي،سانت جورج الأثيوبي للتعاقد معه عن طريق الإعارة ولم يتخذ اللاعب موقفاً حاسماً بشأن العرض.

وأبلغ مصدر مقرب من اللاعب ” السوداني” بقوله إن أمير كمال سيضع العرض المطروح له على طاولة مجلس الإدارة لأجل مناقشته ومن ثم اتخاذ قرار حاسم بشأنه المادة السابقة عاجل..الهلال الابيض يشكو لاعبه للفيفا امس الاربعاء المقالة القادمة منتجو ومصدرو القطن يناقشون مراجعة تجارة الأجانب في السلعة

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