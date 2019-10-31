عاجل..الهلال الابيض يشكو لاعبه للفيفا امس الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدم نادي الهلال الأبيض بشكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد لاعبه الايفواري مامادو الأمين وقالت إدارة نادي هلال الأبيض ان اللاعب رفض الحضور الي الخرطوم وأغلق هاتفه ولم يرد علي كل اتصالات أعضاء المجلس،وعلمت (سودانا فوق) ان الشكوي تقدمت بالأمس عن طريق الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني الدكتور حسن ابوجبل.

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