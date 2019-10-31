تعثر المفاوضات بين مجلس الهلال ولاعبه بشة الصغير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعثرت المفاوضات بين مجلس الهلال ولاعبه محمد مختار الشهير ب (بشة) الصغير وقالت مصادر خاصه ل (سودانا فوق) ان مفاوضاتتجديد عقد اللاعب لم يسير علي ما يرام بسبب ان اللاعب وضع مبلغ مالي كبير واشترط دفعه كاش. لكن ذات المصدر توقعت ان يتدخل رئيس الهلال أشرف الكاردينال لحسم هذه الصفقه.

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