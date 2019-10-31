لجنة لمعالجة المفصولين تعسفيا بوزارة الخارجية

أصدرت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، اليوم "الخميس" قرارا، بتكوين لجنة لمعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيينوالإداريين من الوزارة خلال النظام السابق.
ويرأس اللجنة، وكيل وزارة الخارجية، السفير د.صديق عبد العزيز عبد الله، وعضوية كل من السفراء بالمعاش، عبد المنعم عثمان البيتي،الفاتح عبد الله يوسف عمر الشيخ الحسين، أبوزيد الحسن، المنجد عبد الله محمد عمر.
ونص البند(6) في الوثيقة الدستورية بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية.
وتنحصر مهام اللجنة في حصر وجمع البيانات الخاصة بالسادة الدبلوماسيين والإداريين الذينفقدوا وظائفهم خلال الفترة من ۱۹۸۹ م حتىتاريخه ودراستها وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية في موعد لايتجاوز الثلاثة أسابيع.
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