المحكمة تأمر بالقبض على متهمين زيفا العملة

التاريخ: 31-أكتوبر-2019 فى : حوادث أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال بالقبض على متهمين، غابا من الجلسة في محاكمة “4” متهمين، بتزييف العملة المحلية فئة الـ “50” جنيهاً. Advertisements واشارت المحكمة الى ان المتهمين غابا من حضور الجلسة دون اسباب تبرر ذلك. وبحسب تفاصيل قضية الاتهام انه بموجب معلومة وردت لقوات الدعم السريع تفيد بنشاط المتهمين في تزييف العملة المحلية فئة الـ “50” جنيهاً تم تأكيد المعلومة، بحسب المجهر، وبعد الرصد والمتابعة نصبت السلطات كميناً للقبض على المتهمين، وقبض علىالمتهمين الاربعة ودون بلاغ في مواجهتهم وبعد الفراغ من التحريات امرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة للفصل في الدعوى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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