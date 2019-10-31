مشعل الجيلي يشعل مراسي الشوق

يواصل الفنان الشاب مشعل الجيلي ابن ميدنة مدني تألقه اللافت هذه الأيام خلال حفلاته التي يقدمها من خلال منتدى عوامة مراسي الشوق كل يوم سبت، وتشهد جماهيريته تزايداً بصورة ملحوظة خاصة من جماهير الراحل محمود عبد العزيز (الحواتة)، ويعود ذلك لموقفه الثوري الواضح ووجوده المستمر بخيمة مجموعة أقمار الضواحي بميدان الاعتصام بالقيادة العامة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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