الموسيقار يوسف القديل يغادر للقاهرة

غادر الموسيقار يوسف القديل إلى القاهرة لمواصلة العلاج بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً وألزمته الفراش الأبيض بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان. من جانبه أوضح القديل لمصادر، أنه غادر برفقة ابنه لمتابعة وضعه الصحي للمزيد من الاهتمام وذلك من خلال العلاجات التي قررها له الأطباء، موضحاً أن وضعه الصحي الآن في تحسن أفضل مما كان عليه في السابق، مقدماً صوت شكر لكل من زاره وسأل مطمئناً على صحته، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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