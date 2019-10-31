الفنان محمد بشير (الدولي) يغني لـ(مدني)

يتأهب الفنان محمد بشير الشهير بـ(الدولي) لاطلاق أغنية جديدة من كلمات وألحان الشاعر مهدي مصطفى بعنوان “مدني” سترى النور في الأيام القادمة.

من جانبه تحدث لمصادر، شاعر الأغنية مهدي مصطفى قائلاً: (لقد تعاملت مع الفنان محمد بشير في عدد من الأغنيات ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتغنى فيها لمدينة مدني وهو ليس منها ولكن نسبة لتلبية طلب جمهوره في مدني وجمال تلك الميدنة الساحرة وأهلها تغنى لها”، مضيفاً (وجدت الأغنية انتشاراً ورواجاً وقبولاً كبيراً في السوشيال ميديا).

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ويقول مطلع الأغنية: ديل عشرتهم تشتهي.. والجمال ده بس فوقها هي.. مدني الكلام منتهي)، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)