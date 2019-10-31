منتجو ومصدرو القطن يناقشون مراجعة تجارة الأجانب في السلعة

ناقش اجتماع للجنة التنفيذية لاتحاد منتجي ومصدري القطن المعوقات التي تواجه صناعة القطن ومشكلة التقاوي للموسم الحالي بجانب مراجعة تجارة الأجانب في سوق القطن وضبط أسعار شراء السلعة، في وقت أعلنت فيه اللجنة عن اكتمال النصاب لتسجيل الاتحاد بصورة رسمية للبدء في تكوين العضوية.

وأكد رئيس غرفة المصدرين رئيس الاتحاد وجدي ميرغني بحسب صحيفة السوداني، على التوسع الذي تشهده زراعة القطن بالبلاد، وأشار إلى أهمية قيام الاتحاد الذي واجه بعض العراقيل من جانب المسجل، مؤكدا عدم تعارض الاتحاد مع الغرفة التجارية والاتحادات الأخرى وأنه يهدف لدعم وحل مشاكل المزارعين وتطوير المحصول، وشدد على إيقاف الفوضى التي خلقها “الصينيون” في تحديد الأسعار للقطن على أن يتم تحديد الأسعار وفقا للمؤشرات العالمية.

Advertisements

وناقش الاجتماع وضع خطة عمل للفترة المقبلة والتي تشمل مناقشة مشاكل الحصاد و”الحليج” والتسويق مع الجهات المختصة ممثلة في وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة. وأمن الاجتماع على ضرورة النظر في إضافة أعضاء جدد للمكتب التنفيذي يمثلون المزارعين في الجزيرة والمناقل والرهد وحلفا الجديدة والزراعة الآلية بالنيل الأزرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)