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شركة التأمين الإسلامية تنفي دخول العاملين في إضراب عن العمل

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 31-أكتوبر-2019

شركة التأمين الإسلامية تنفي دخول العاملين في إضراب عن العمل

أكدت شركة التأمين الاسلامية عدم دخول اي من العاملين بها في اضراب عن العمل موضحة ان ما حدث بالشركة امر داخلي تمت معالجته من قبل رئيس المجلس والادارة العليا للشركة.

 

 

وبحسب المجهر انها قد نشرت في عددها امس الاربعاء خبراً عن اضراب العاملين بالشركة عن العمل يوم امس “الثلاثاء”.

 

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وقالت الشركة في توضيح أمس ان ما حدث امس الاول امر دخلي تمت معالجته من قبل رئيس المجلس والادارة العليا للشركة, وان العمل تواصل بصورة طبيعية بالشركة حتى نهاية دوام يوم امس.

 

 

يذكر ان شركة التأمين الاسلامية تعتبر احدى أكبر شركات التأمين في السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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