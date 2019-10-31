شركة التأمين الإسلامية تنفي دخول العاملين في إضراب عن العمل

أكدت شركة التأمين الاسلامية عدم دخول اي من العاملين بها في اضراب عن العمل موضحة ان ما حدث بالشركة امر داخلي تمت معالجته من قبل رئيس المجلس والادارة العليا للشركة.

وبحسب المجهر انها قد نشرت في عددها امس الاربعاء خبراً عن اضراب العاملين بالشركة عن العمل يوم امس “الثلاثاء”.

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وقالت الشركة في توضيح أمس ان ما حدث امس الاول امر دخلي تمت معالجته من قبل رئيس المجلس والادارة العليا للشركة, وان العمل تواصل بصورة طبيعية بالشركة حتى نهاية دوام يوم امس.

يذكر ان شركة التأمين الاسلامية تعتبر احدى أكبر شركات التأمين في السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)