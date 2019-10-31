شركة تعتزم سداد أرباح المستثمرين في صندوق “بريق” بنسبة أقل عن المعلن

كشفت مصادر، عن اعتزام شركة السودان للخدمات المالية سداد أرباح للمستثمرين في صندوق شراء الذهب (بريق) في غضون الأيام القادمه بنسبة أقل عن ما هو متوقع ومعلن في نشرة الإصدار البالغة (25% ـــ 30%).

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في وقت اتهم فيه مستثمرون الشركة بعدم إدارة استثمارات الصندوق بصورة رشيدة، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين دخلوا في الاستثمار بصندوق بريق لشراء الذهب بعد بيع ممتلكات مهمة مثل العقارات أملاً في الحصول على أرباح مجزية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)