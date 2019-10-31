والي الجزيرة يتعهد بتنفيذ مطالب المعتصمين بمباني محلية الكاملين

التاريخ: 31-أكتوبر-2019 فى : أخبار تعهد والي الجزيرة اللواء الركن احمد حنان صبيرة بتنفيذ مطالب لجان المقاومة وقوى اعلان الحرية المعتصمين برئاسة المحلية المتمثلة في اقالة المدير التنفيذي ومديري الوحدات الادارية واجتثاث كافة رموز النظام السابق وحصر ومصادرة ممتلكات المؤتمر الوطني. Advertisements وقال الوالي خلال لقاء جمعه صباح امس مع المعتصمين في مباني محلية الكاملين، ان ابواب مكتبه مفتوحة لكل من يسعى لخدمة الولاية وانسانها، وقطع بحسب المجهر بان مطالب وطموحات وتطلعات المواطنين حق مشروع وواجبة التنفيذ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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