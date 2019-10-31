مجلس السيادة: مستعدون لدفع إستحقاقات عملية السلام دون تراجع

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
أكد المجلس السيادي إستعداد الحكومة لدفع إستحقاقات عملية السلام دون تراجع بإعتباره قضية إستراتيجية للسلطة الإنتقالية، في وقت كشف فيه عن إضافة (4) أعضاء جدد للمجلس الأعلي للسلام.
وقال محمد حسن التعايشي، عضو المجلس السيادي في تصريحات صحفية إن عملية تحقيق السلام لا تكون فوقية بل مبنية علي أخذ آراء السودانيين وإستنطاق أصحاب المصلحة الحقيقيين، مؤكداً أن الحكومة تضع قضية السلام في قمة الأولويات، مبيناً أن إجتماع المجلس الأعلى للسلام أشاد بنتائج مخرجات لقاءات الوفد الحكومي مع قوى الكفاح المسلح بجوبا.
وأوضح التعايشي بحسب المجهر، إن أعضاء المجلس الجدد هم: سليمان الدبيلو، ود. نور الدين ساتي، والصادق آدم الدخيري، ود. ماجدة محمد السنوسي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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